تداول 56 ألف طن و788 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 56000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و788 شاحنة و270 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 444 شاحنة و258 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 51000 طن بضائع، 344 شاحنة و12 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل بينما تغادر السفينة Stern وعلى متنها 44 ألف طن فوسفات متجهة الى ماليزيا والسفينتين ALCUDIA EXPRESS وسينا.

فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 4000 طن بضائع و413 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهى كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 4158 راكبا بموانيها.