بمشاركة قطبي الكرة.. انطلاق مباريات "حسم اللقب" للكرة النسائية

تنطلق الجولة الأولى من دوري الكرة النسائية "بطل الدوري"، اليوم الخميس المقبل الموافق 27 فبراير، وذلك ضمن منافسات حسم لقب الدوري الجاري 2024- 2025.

وتتضمن الجولة الأولى 5 مباريات قوية، بمشاركة قطبي الكرة المصري، وفريق مسار المتصدر لجدول الدوري حتى الآن.

حيث من المقرر مواجهة (الأهلى × زد، مودرن سبورت × المعادى واليخت، بيراميدز × وادى دجلة، البنك الأهلى × الزمالك، مسار × المقاولون العرب)، في الأسبوع الأول ضمن المرحلة الثانية من البطولة للمنافسة على اللقب.

على أن يتم إقامة جميع المباريات في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا، وسيتم استكمال باقي المباريات خلال شهر رمضان المقبل.

وكان قد تم تحديد مواعيد جميع المباريات وفقا لمباريات المنتخب الوطني للكرة النسائية أمام رواندا والتي فاز في مباراة الذهاب فيها المنتخب الوطني بهدف نظيف، وتعادل في مباراة الإياب 2-2 ليتأهل للدور الثاني من تصفيات أمم إفريقيا.