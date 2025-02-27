رئيس جامعة مطروح يكرم فريق VirtuEdu الثالث بهاكاثون التعليم الذكي

كرم الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، فريق الجامعة الحاصل على المركز الثالث في هاكاثون التعليم الذكي بجامعة بنها لعام 2025 والذي أقيم تحت شعار تطبيقات الذكاء الاصطناعي مستقبل مصر الرقمي.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمود إبراهيم عباس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو المصري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأعرب الدكتور مصطفى النجار عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الكبير الذي حققه فريق VirtuEdu، مؤكدًا أن جامعة مطروح تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الابتكار وتشجيع الطلاب على المشاركة الفعالة في المسابقات الوطنية والدولية؛ بما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التحول الرقمي والتعليم الذكي.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذا الإنجاز يعكس قدرة طلاب الجامعة على الإبداع والابتكار في مجال التكنولوجيا والتعليم الذكي، مشيدًا بالجهود التي بذلها الفريق وأعضاء هيئة التدريس المشرفون عليهم.

وضم الفريق الفائز كلًا من عمرو وليد، بسملة محمود، إسراء أيمن، وعمر محمد، تحت إشراف المهندس بدر جمال عامر، حيث تمكنوا من تقديم مشروع مبتكر يعكس تميزهم وقدرتهم على التطوير في مجال التعليم الذكي.

أقيم الهاكاثون تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومعهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستمرت فعالياته من نوفمبر 2024 حتى فبراير 2025 بمشاركة 214 فريقًا من 57 جامعة مصرية، وركزت المسابقة على تعزيز الابتكار في مجالات التعليم الرقمي، ومنها التعليم عن بعد، وأدوات التعليم المرنة، ومنصات تعلم اللغات، وتحويل التعلم إلى لعبة، وأنظمة دعم المتعلمين، وتحليل البيانات في التعليم.

وأكد الدكتور النجار أن الجامعة مستمرة في دعم طلابها المتميزين وتوفير البيئة المناسبة لهم لتنمية مهاراتهم وتحقيق المزيد من النجاحات العلمية والبحثية.

رئيس جامعة مطروح يكرم فريق VirtuEdu لحصوله على المركز الثالث في هاكاثون

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