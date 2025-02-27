وزير الإسكان ومحافظ القليوبية يستعرضان عددًا من ملفات العمل المشتركة

استقبل المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، لبحث عدد من ملفات العمل المشتركة بين وزارة الإسكان والمحافظة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة.

واستهل المهندس شريف الشربيني اللقاء، بالترحيب بمحافظ القليوبية والحضور، مشيرا إلى زيارته الأخيرة لمحافظة القليوبية لتفقد عدد من المشروعات التابعة للوزارة، مشيدا بالتنسيق الدائم مع مسئولي المحافظة بشأن كافة تلك المشروعات.

وأضاف وزير الإسكان، أن اجتماع اليوم جاء لتعزيز هذا التعاون والتنسيق، واستعراض عدد من الأفكار والمقترحات التي تساهم في تحسين جودة الحياة لدى المواطن المصري وتوفير حياة كريمة له.

ومن جانبه، ثمن المهندس أيمن عطية استمرار التواصل والتنسيق مع وزارة الإسكان، موضحا أن للوزارة الكثير من الإسهامات على مستوى التخطيط ببعض المناطق بالمحافظة، مشيرا إلى الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة لإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة بمختلف المحافظات.

واستعرض وزير الإسكان ومحافظ القليوبية خلال الاجتماع عددا من ملفات العمل فيما يخص المشروعات التي تعمل على تنفيذها الوزارة داخل المحافظة، فضلا عن استعراض عدد من الفرص الاستثمارية والتي تستهدف إقامة مجتمع عمراني متكامل.