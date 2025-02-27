«علوم العريش» تنظم زيارة علمية لكلية هندسة الطاقة بالجامعة البريطانية في مصر

نظمت كلية العلوم جامعة العريش زيارة علمية إلى كلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة البريطانية في مصر، بمشاركة طلاب قسمي البيوتكنولوجي والفسيولوجي – كيمياء حيوي، وذلك تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة والأستاذة الدكتورة ناهد محمد منصور عميد الكلية.

وتقدمت جامعة العريش بخالص الشكر والتقدير لإدارة الجامعة البريطانية في مصر، وعلى رأسها الأستاذ الدكتور عطية عطية، عميد كلية هندسة الطاقة والبيئة، وأعضاء هيئة التدريس، على حفاوة الاستقبال، وحسن التنظيم، والاهتمام الكبير الذي أتاح لطلابنا فرصة متميزة للاستفادة من أحدث التجارب العلمية والتطبيقات البحثية المتقدمة.

تعكس هذه الزيارة أهمية التعاون الأكاديمي بين المؤسسات العلمية الرائدة، دعمًا لأهداف رؤية مصر ٢٠٣٠م، كما تتماشى مع رؤية جامعة العريش في تعزيز التكامل البحثي والارتقاء بجودة التعليم وتعزيز مهارات الطلاب.