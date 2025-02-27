بوجلبان يسعى لتحقيق بداية قوية أمام سموحة في الدوري

يدخل المصري البوسعيدي مباراته اليوم الخميس، أمام سموحة بقيادة فنية جديدة، حيث يتولى التونسي أنيس بو جلبان المسؤولية خلفًا لعلي ماهر الذي أقيل بسبب سوء النتائج.

تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة من عمر الدوري المصري “دوري نايل”، على أرض استاد السويس الجديد.

يسعى بو جلبان إلى تحقيق بداية قوية مع الفريق وتحقيق الفوز في أول مباراة له، وقد عقد جلسة مع لاعبيه طالبهم فيها بالتركيز والقتال من أجل تحقيق النقاط الثلاث.

وكان المصري في الجولة الماضية تعادل سلبيًا مع الإسماعيلي في المباراة التي جمعت بين الفريقين في المواجهة الماضية من بطولة دوري نايل.

ويحتل المصري المركز الخامس برصيد 24 نقطة، جمعها من 6 انتصارات ومثلها تعادل و3 هزائم.

فيما يدخل سموحة المباراة بـ 17 نقطة في رصيده، جمعها من 5 انتصارات وتعادلين و8 هزائم.