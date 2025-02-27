خبير استراتيجي: ملف إعمار غزة ومستقبل الصراع على رأس مناقشات القمة العربية

قال اللواء سمير عباهرة، الخبير العسكري والاستراتيجي، إنّ ملف إعمار غزة ومستقبل الصراع سيكونان على رأس مناقشات القمة العربية، مشددًا على أهمية استكمال إعادة إعمار غزة.

وأضاف عباهرة، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «آن الأوان لحماس كي تتخذ موقفا عقلانيا وتأخذ المصالح الوطنية الفلسطينية بعين الاعتبار وأن تضع الكرة في ملعب القمة العربية، وأن تلتزم بما تتخذه من قرارات للإجماع العربي».

وتابع، «في تقديري، أن حماس ستوافق على الخروج من حكم غزة، ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار تصريحات نتنياهو، إذ قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بأنه لن تكون هناك تسوية إلا بإخراج حركة حماس من غزة وتفكيك الخلايا المسلحة، وهناك الموقف الأمريكي الذي يطالب بإبعاد حماس عن حكم غزة، وهذه المواقف يجب أن تدرسها حماس جيدا، وإعمار غزة بات ضرورة ملحة، والإسرائيليون يقولون لن يكون هناك إعمار طالما بقيت حماس».