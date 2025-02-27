ads
الخميس 27 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير استراتيجي: ملف إعمار غزة ومستقبل الصراع على رأس مناقشات القمة العربية

اللواء سمير عباهرة،
اللواء سمير عباهرة، خبير عسكري واستراتيجي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال اللواء سمير عباهرة، الخبير العسكري والاستراتيجي، إنّ ملف إعمار غزة ومستقبل الصراع سيكونان على رأس مناقشات القمة العربية، مشددًا على أهمية استكمال إعادة إعمار غزة.

وأضاف عباهرة، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «آن الأوان لحماس كي تتخذ موقفا عقلانيا وتأخذ المصالح الوطنية الفلسطينية بعين الاعتبار وأن تضع الكرة في ملعب القمة العربية، وأن تلتزم بما تتخذه من قرارات للإجماع العربي».

وتابع، «في تقديري، أن حماس ستوافق على الخروج من حكم غزة، ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار تصريحات نتنياهو، إذ قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بأنه لن تكون هناك تسوية إلا بإخراج حركة حماس من غزة وتفكيك الخلايا المسلحة، وهناك الموقف الأمريكي الذي يطالب بإبعاد حماس عن حكم غزة، وهذه المواقف يجب أن تدرسها حماس جيدا، وإعمار غزة بات ضرورة ملحة، والإسرائيليون يقولون لن يكون هناك إعمار طالما بقيت حماس».

ملف إعمار غزة القمة العربية العدوان الإسرائيلي اتفاف وقف إطلاق النار في غزة