وزير الري يبحث مع رئيس الوطنية للمقاولات مشاريع التعاون المشترك

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع اللواء عصام جلال، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، حيث تم مناقشة موقف عدد من مشروعات التعاون المشترك بين الوزارة والشركة.

وخلال اللقاء تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تنمية جنوب الوادى، حيث تم التأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين وزارة الموارد المائية والرى وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لإنهاء كل الأعمال المطلوبة طبقاً للبرامج الزمنية المقررة.

وأكد الدكتور سويلم على حرص الوزارة على نهو كافة المشروعات المشتركة فى أسرع وقت لتحقيق الاستفادة القصوى منها، مثل التأكيد على أهمية الإسراع في إنهاء تنفيذ مأخذي رقم 10، 24 على ترعة الشيخ جابر ضمن أعمال مشروع تنمية شمال سيناء تمهيدا لاستلامها قبل منتصف العام الحالى 2025 وبما يُمكن من تحقيق الاستفادة من الفرعين في مجال الاستصلاح الزراعي.

كما أكد على أهمية الإسراع في إنهاء تنفيذ أعمال الحماية من أخطار السيول الجارية على مخر سيل أبو سلطان بمحافظة الإسماعيلية والالتزام بمعدلات التنفيذ المقررة.

كما تم التأكيد على سرعة إنهاء أعمال التطوير الجارى تنفيذها لرفع كفاءة شبكة الري والصرف بمنطقة أنشاص بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، بما ينعكس على خدمة الأراضي الزراعية بالمنطقة، وسرعة إنهاء أعمال التغطيات الجارية على مخر مصرف سيل أسوان في الجزء المار داخل الكتلة السكنية بمحافظة أسوان.

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