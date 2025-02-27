تعرف على المنتخبات المؤهلة للدور الثاني في تصفيات أمم أفريقيا للسيدات

تأهل المنتخب الوطني للكرة النسائية، للدور الثاني من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، رغم تعادله مع نظيره الرواندي (2 – 2) في المباراة التي أقيمت على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية وأدارها طاقم سنغالي بقيادة ميريت فال.
واستفاد منتخب الكرة النسائية المصري من فوزه في لقاء الذهاب بنتيجة (1 – 0) ومن المنتظر أن يواجه المنتخب الغاني في المرحلة القادمة للتصفيات.
ومن المقرر أن تقام المباريات في شهر أكتوبر القادم و الفائز يتأهل لكأس الأمم بالمغرب.
المنتخبات المؤهلة للدور الثاني تصفيات كأس الأمم الأفريقية سيدات كالآتي:
بنينX نيجيريا
مصرX غانا
الجزائر X الكاميرون
السنغال X كوت دي فوار
الكونغو الديمقراطية X جنوب أفريقيا
ناميبيا X زامبيا
أنجولاX مالاوي
تنزانيا X إثيوبيا
يوركينافاسو X توجو
كينيا X جامبيا
كاب فردي X مالي