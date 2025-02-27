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الخميس 27 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على المنتخبات المؤهلة للدور الثاني في تصفيات أمم أفريقيا للسيدات

منتخب الكرة النسائية
منتخب الكرة النسائية
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تأهل المنتخب الوطني للكرة النسائية، للدور الثاني من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، رغم تعادله مع نظيره الرواندي (2 – 2) في المباراة التي أقيمت على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية وأدارها طاقم سنغالي بقيادة ميريت فال.

واستفاد منتخب الكرة النسائية المصري من فوزه في لقاء الذهاب بنتيجة (1 – 0) ومن المنتظر أن يواجه المنتخب الغاني في المرحلة القادمة للتصفيات.

ومن المقرر أن تقام المباريات في شهر أكتوبر القادم و الفائز يتأهل لكأس الأمم بالمغرب.

المنتخبات المؤهلة للدور الثاني تصفيات كأس الأمم الأفريقية سيدات كالآتي: 

بنينX نيجيريا

مصرX غانا

الجزائر X الكاميرون

السنغال X كوت دي فوار

الكونغو الديمقراطية X جنوب أفريقيا

ناميبيا X زامبيا

أنجولاX مالاوي

تنزانيا X إثيوبيا

يوركينافاسو X توجو

كينيا X جامبيا

كاب فردي X مالي

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