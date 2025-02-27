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الخميس 27 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تستمع لأقوال أسرة فتاة سقطت من الطابق الرابع بالمرج

أرشيفية
أرشيفية
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استمعت نيابة المرج لأقوال أهل فتاة لقيت مصرعها عقب سقوطها من الطابق الرابع من إحدى الشقق السكنية في منطقة المرج.

وقال أهل الفتاة إنهم لا يشتبهون في أحد جنائيًا، ولا يتهمون أحدًا في وفاة ابنتهم.

وأضاف أهل الفتاة أن ابنتهم أثناء وقوفها في الشرفة أصيبت بدوار واختل توازنها وسقطت أرضا لتلقي مصرعها في الحال.

كان قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغا يفيد بالعثور على جثة فتاة بأحد الشوارع بمنطقة المرج.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء وقوف فتاة بشرفة شقتها بالطابق الرابع اختل توازنها وسقطت أرضا لتلقى مصرعها في الحال.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

الأجهزة الأمني العثور علي جثة فتاة سقوط من علو المرج