تشاهدون اليوم.. الزمالك يواجه زد في الدوري المصري والأهلي والزمالك في دوري اليد

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025، في جميع البطولات من مختلف القارات وأبرزها مباريات الدوري المصري، ومواجهة الزمالك أمام زد، والمصري أمام سموحة.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وست هام X ليستر سيتي – 10 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

بولونيا X ميلان – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري المصري

سموحة X المصري – 4 مساء

طلائع الجيش X البنك الأهلي – 7 مساء

الزمالك X زد إف سي – 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري القطري

الغرافة X السد – 3.45 مساء

الخور X الوكرة – 3.45 مساء

الريان X العربي – 6 مساء

مواعيد دوري كرة اليد

الأهلي X الزمالك -06:30 مساء

البنك الأهلي X هيليوبيس -06:00 مساء

سموحة X سبورتنج - 06:00 مساء

الزهور X طلائع الجيش 06:00 مساء