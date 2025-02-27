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الخميس 27 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. الزمالك يواجه زد في الدوري المصري والأهلي والزمالك في دوري اليد

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025، في جميع البطولات من مختلف القارات وأبرزها مباريات الدوري المصري، ومواجهة الزمالك أمام زد، والمصري أمام سموحة.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

 وست هام X ليستر سيتي – 10 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

بولونيا X ميلان – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري المصري

 سموحة X المصري – 4 مساء

طلائع الجيش X البنك الأهلي – 7 مساء

الزمالك X زد إف سي – 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري القطري

 الغرافة X السد – 3.45 مساء

الخور X الوكرة – 3.45 مساء

الريان X العربي – 6 مساء

مواعيد دوري كرة اليد

الأهلي X الزمالك -06:30 مساء

البنك الأهلي X هيليوبيس  -06:00 مساء

سموحة X سبورتنج - 06:00 مساء

الزهور X طلائع الجيش 06:00 مساء 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي الدورى الإيطالى مواعيد مباريات الدوري المصري مواعيد دوري كرة اليد الأهلى الزمالك - 1030 وحدة سكنية