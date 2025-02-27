بنك ناصر يفتح فروعه السبت المقبل لتسهيل صرف معاشات مارس

قررت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، فتح فروع البنك في جميع أنحاء الجمهورية يوم السبت المقبل، الموافق 1 مارس، لتسهيل صرف معاشات شهر مارس للعملاء، في إطار جهود الوزارة لضمان سهولة حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية.

وأكدت الوزيرة أن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بشريحة أصحاب المعاشات، حيث يخدم أكثر من مليوني عميل، ويعمل على التوسع في قنوات صرف المستحقات المالية لهم، وأوضحت أن المعاشات ستكون متاحة عبر 98 فرعًا للبنك، بالإضافة إلى بطاقات الصراف الآلي (ATM) سواء من خلال ماكينات البنك أو عبر منظومة "123" التي تتيح الصرف من ماكينات البنوك الأخرى، إلى جانب فروع شركة "فوري".

من جانبه، أوضح أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة البنك، أن الفروع ستعمل يوم السبت من الساعة 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا، وذلك بشكل استثنائي، فيما ستُحدد مواعيد العمل خلال باقي أيام رمضان وفقًا لقرارات البنك المركزي، لتكون من 9:30 صباحًا حتى 1:30 ظهرًا.

وأضاف أن تعليمات صدرت لجميع الفروع بتغذية ماكينات الصراف الآلي بالنقدية بشكل مستمر، مع توفير خدمة الصرف عبر منافذ "فوري" و"فوري بلس"، كما شدد على ضرورة متابعة سير العمل وضمان تقديم الخدمة بجودة عالية، مع الاستجابة السريعة لأي شكاوى من المواطنين.