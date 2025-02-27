المصرية للاتصالات تحقق 45% نموًا في الإيرادات خلال 2024 رغم التحديات

الخميس 27/فبراير/2025 - 09:28 ص

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات نتائج أعمالها للعام المالي 2024، مسجلة نموًا في الإيرادات بنسبة 45% مقارنة بالعام السابق، مدعومة بارتفاع إيرادات خدمات البيانات بنسبة 48%، وزيادة إيرادات المكالمات الدولية الواردة بنسبة 68%، إلى جانب ارتفاع إيرادات خدمات البنية التحتية للمشغلين بنسبة 21%.

وشهدت الشركة نموًا في قاعدة العملاء بجميع الخدمات، حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف المحمول بنسبة 13%، والإنترنت الثابت بنسبة 8%، والخطوط الأرضية بنسبة 6%.

كما حققت زيادة بنسبة 45% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بهامش ربح بلغ 40%.

وسجل صافي الربح بعد الضرائب 14.3 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 22% بعد تحييد تأثير خسائر فروق العملة وبرنامج الخروج الاختياري من الخدمة.

وبلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 19.8 مليار جنيه، فيما سجلت التدفقات النقدية الحرة 4.4 مليار جنيه بعد استبعاد مصروفات الرخصة.

وأكد المهندس محمد نصر، الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، أن الشركة تمكنت من تحقيق نتائج قوية رغم التحديات الاقتصادية، مستفيدةً من الفرص المتاحة بالسوق المصري، حيث شهدت وحدات أعمال التجزئة نموًا بنسبة 42%، مدفوعًا بالتوسع في قاعدة العملاء وزيادة أسعار الخدمات. كما حققت وحدات أعمال الجملة نموًا بنسبة 48% بفضل ارتفاع إيرادات المكالمات الدولية وتأجير السعات الدولية.

وأضاف نصر أن الشركة تواصل تعزيز بنيتها التحتية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات والإنترنت، مشيرًا إلى التوقعات بتحقيق نتائج مالية قوية في 2025، بدعم من التوسع في شبكة الألياف الضوئية وتعزيز الاستثمارات في قطاع الاتصالات.

واعتمد مجلس الإدارة مقترح توزيع أرباح بقيمة 1.5 جنيه للسهم، في انتظار موافقة الجمعية العامة.