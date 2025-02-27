قمة كرة اليد.. الأهلي يصارع الزمالك في نهائيات دوري المحترفين

تتجه أنظار جماهير كرة اليد إلى صالة الدكتور حسن مصطفى في 6 أكتوبر التي تستضيف مباراة قمة الأهلي والزمالك في دورة المحترفين لكرة اليد وسط منافسة قوية بين القطبين.

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في قمة كرة اليد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، ومن المنتظر أن تذاع المباراة عبر فضائية أون سبورتس 2، الناقل الحصري والوحيد للبطولة في الشرق الأوسط.

ترتيب دوري المحترفين قبل القمة

يتصدر الأهلي جدول ترتيب المرحلة النهائية من دوري المحترفين لكرة اليد برصيد 24 نقطة بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 22 نقطة في المركز الثالث، يتواجد سموحة برصيد 15 نقطة يليه سبورتنج في المركز الرابع بنفس الرصيد أما فريق طلائع الجيش فيحتل المركز الخامس برصيد 13 نقطة ويأتي البنك الأهلي في المركز السادس برصيد 7 نقاط ويحتل فريق الزهور المركز السابع برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل هليوبوليس الترتيب في المركز الثامن برصيد نقطة واحدة.

قبل مباراة اليوم القمة خاض كلا من الزمالك والأهلي 6 مباريات حقق المارد الأحمر الفوز في جميع المباريات وسجل 201 هدف بينما استقبلت شباكه 142 هدفًا، ليكون فارق الأهداف 59 هدفًا.

في المقابل لعب الزمالك 6 مباريات فاز في 5 منها وخسر واحدة وسجل 172 هدفًا، بينما تلقت شباكه 138 هدفًا، ليكون فارق الأهداف 34 هدفًا.

نتيجة مباراة القمة الأخيرة

وشهدت مباراة قمة دوري كرة اليد بالدور الأول، التي أُقيمت في 17 نوفمبر الماضي على صالة استاد القاهرة، فوز فريق الزمالك على الأهلي بنتيجة 32-30.