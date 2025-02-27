معاهد «الحمام الأزهرية» تتوج بأفضل معسكر كشفي على مستوى المنطقة.. صور

أعلن عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الخميس، تتويج معاهد «الحمام الأزهرية» بلقب أفضل معسكر كشفي على مستوى المنطقة الأزهرية، وذلك خلال فعاليات المعسكر الكشفي الذي أقيم بمعهد بنين الحمام.

وقد تفقد حاتم النجار، مدير إدارة رعاية الطلاب، بتكليف من عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، فعاليات المعسكر، وأشاد بالمستوى المتميز الذي ظهر به طلاب معاهد الحمام الأزهرية، مؤكدا على أهمية الأنشطة الكشفية في تنمية شخصية الطلاب وتعزيز قيم الولاء والانتماء لديهم.

وقد تضمن المعسكر العديد من الفعاليات والأنشطة، مثل المهارات الكشفية: التدريب على نصب الخيام، وإشعال النيران، واستخدام البوصلة، والإسعافات الأولية، الأنشطة الرياضية: مباريات كرة القدم، والكرة الطائرة، وألعاب القوى.

الأنشطة الثقافية: مسابقات ثقافية، وعروض فنية، وأمسيات شعرية.

الخدمة العامة: حملات نظافة، وزراعة الأشجار، ومساعدة كبار السن.

من جانبه، أعرب عادل الشافعي، مدير إدارة الحمام الأزهرية، عن سعادته بهذا الإنجاز، وأكد على حرص المعاهد على تقديم أفضل رعاية للطلاب وتنمية مهاراتهم في مختلف المجالات لبناء جيل واعٍ ومثقف وقادر على تحمل المسؤولية.

معاهد «الحمام الأزهرية» تتوج بأفضل معسكر كشفي على مستوى المنطقة

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