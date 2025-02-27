اليوم.. الزمالك يسعى لاستعادة الانتصارات في الدوري من بوابة زد

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره زد، في مواجهة قوية ومثيرة اليوم الخميس، باستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الزمالك للعودة إلى طريق الانتصارات في الدوري الممتاز عقب التعادل في آخر جولتين أمام بتروجيت والأهلي بنفس النتيجة 1-1 قبل جولتين من نهاية المرحلة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الدوري الممتاز برصيد 28 نقطة، بينما يمتلك زد 19 نقطة يحتل بها المركز العاشر ويسعى لتحقيق الفوز للمنافسة على مركز ضمن الأندية التي تنافس على اللقب في المرحلة الثانية من الدوري.

وشهدت قائمة الزمالك لمواجهة زد عودة كل من ناصر ماهر بعد انتهاء إيقافه بعد الطرد في مباراة الإسماعيلي، وأحمد فتوح الذي تعافى من إصابته التي حرمته من المشاركة في لقاء القمة أمام الأهلي في الجولة الـ 15.

ويغيب عن الزمالك في مباراة زد القائد محمود عبد الرازق "شيكابالا" لعدم جاهزيته الفنية.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام زد

تنطلق مباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز اليوم الخميس في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة تنقل مباراة الزمالك وزد عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.