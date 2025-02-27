ستارمر يحذر من معاودة روسيا القتال بأوكرانيا ما لم تقدم واشنطن ضمانات أمنية

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتقديم دعم وضمانات أمنية أمريكية لمنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من شن هجوم جديد على أوكرانيا بعد أي اتفاق سلام، بحسب ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية اليوم الخميس.

وقال ستارمر إنه مستعد لإلزام القوات البريطانية بمهمة حفظ سلام لكنه يعتقد أن الوعود الأمريكية مهمة “لردع بوتين عن العودة مرة أخرى للقتال”.

في غضون ذلك، سيزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، العاصمة الأمريكية واشنطن، لتوقيع اتفاق بشأن المعادن الأرضية النادرة يوم غد الجمعة.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستسترد "الكثير من الأموال التي دفعتها" لأوكرانيا بموجب الاتفاق، لكنه رفض توفير الحد الأدنى من الضمانات الأمنية لكييف في المقابل.