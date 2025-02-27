سعر الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الخميس وعيار 24 يسجل 4674 جنيهًا

استقر سعر الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الخميس، بعد أن تراجعت أمس بمقدار 45 جنيهًا في الجرام الواحد داخل محلات الصاغة المصرية، مقارنة بما كان عليه سعر المعدن الأصفر أول أمس.

وسجل سعر عيار 24 نحو 4674 جنيهًا للبيع و4697 جنيهًا للشراء، وعيار 21 نحو 4090 جنيهًا للبيع و4110 جنيهات للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 نحو 3505 جنيهات للبيع و3522 جنيها للشراء، وعيار 14 نحو 2726 جنيها للبيع و2740 جنيها للشراء.

ووصلت أوقية الذهب نحو 2906 دولارات للبيع و2907 دولارات للشراء، والجنيه الذهب نحو 32.72 ألف جنيه للبيع و32.88 ألف جنيه للشراء.