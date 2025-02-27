قبل شهر رمضان الكريم.. هل يمكن صيام مريض السكري طوال الشهر؟.. «أطباء» ينصحون بعدم صيامهم.. ويقدمون روشتة نصائح طبية وغذائية للمقبلين منهم على الصيام

في بعض الحالات الصحية لمرضى السكر، يطلب الأطباء منهم عدم الصوم في شهر رمضان الكريم، خاصةً مرضى النوع الثاني، ولكن يظل هذا الشهر هو المقدس للمسلمين؛ ما يدفعهم في بعض الأحيان إلى عدم إتباع تعليمات الطبيب المعالج والإصرار على الصوم.

وقبل بداية شهر رمضان الكريم، تقدم «البوابة نيوز» مع بعض الأطباء، روشتة نصائح طبية لمرضى السكر الراغبين في الصيام دون أن يحدث لهم أي مضاعفات صحية خلال فترة عدم تناولهم للطعام وبعد الإفطار أيضًا، وكيفية الحفاظ على مستوى السكر في الدم.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، في فيديو توعوي لمريض السكر على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، يتضمن نصائح للمرضي لصيام رمضان بصحة جيدة، موضحة أنه لا بد من سؤال الطبيب عن جرعات الدواء المطلوبة، والطعام المناسب في الفطار والسحور، كما أن قرار عدم استكمال الصيام يعود إلى الطبيب المختص في العلاج.

نصائح لمرضى السكر لصيام رمضان بدون تعب

لا بد أن يحرص مريض السكر خلال وجبة الإفطار في شهر رمضان الكريم على تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات البسيطة، والتي يمتصها الجسم بسرعة مثل 1-2 تمرة أو حليب، تناول الكربوهيدرات المعقدة مثل الأرز البني والخبز، أما في السحور يفضل تناول المزيد من الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة أو الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة أو الخضراوات في وجبة السحور، وتناولها في وقت متأخر قدر الإمكان حتى تتمكن من مواصلة اليوم.

تعد الكربوهيدرات المعقدة، لها مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض مما يستغرق وقتًا أطول للهضم والامتصاص والابتلاع، وبالتالي تجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة، كما لا بد على مريض السكر اختيار البروتينات الخالية من الدهون مثل «الأسماك والتونة والمكسرات» لأنها تعطي الطاقة، وتناول الحليب قليل الدسم أو الزبادي اليوناني العادي أو الجبن القريش، أو بعض الفاكهة قبل النوم مما سيحافظ على مستويات السكر حتى السحور، وشرب الكثير من الماء والمشروبات الخالية من السكر طوال المساء، وتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين التي تزيد من العطش، وتواجد السلطات إلى الوجبات لزيادة تناول الألياف، والخضراوات الطازجة ذات المحتوى العالي من الماء، وتناول كميات قليلة من الحلويات، واستخدام زيت الزيتون الذي يُعد مصدرًا جيدًا للطاقة، ويزيد من كمية الكوليسترول الجيد في الجسم.

الأطعمة التي تحد من ارتفاع السكر

بدوره، يقول الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن البقوليات مثل العدس والحمص والفاصوليا، لها دور هام في الحد من ارتفاع السكر بالدم، لأنها غنية بالألياف القابلة للذوبان، والتي تساعد على إبطاء امتصاص السكر، بالإضافة إلى إطلاق الجلوكوز ببطء وثبات، مما يمنع حدوث ارتفاعات مفاجئة في مستويات السكر.

ويتابع «بدران»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن البقوليات تعد من الأطعمة ذات المؤشر السكري الجلايسيمي المنخفض، مما يعني أنها لا تسبب ارتفاعا سريعًا في مستويات السكر بالدم بعد تناولها، ويمكن اعتبارها مصدرًا للبروتين النباتي، الذي يساهم في استقرار مستويات السكر، ويبطئ الهضم؛ ما يساهم في الشعور بالشبع لفترات أطول، ويقلل الحاجة إلى تناول وجبات خفيفة تحتوي على سكر.

عادات غذائية صحية

نصح، المواطنين بضرورة تبني عادات غذائية صحية مثل تناول نظام غذائي متوازن غني بالفواكه، الخضروات، والبروتينات والدهون الصحية، والحبوب الكاملة، فضلا عن تقليل تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، والسكريات المضافة، وملح الطعام.

البقوليات تحسن حساسية الجسم للأنسولين

يوضح، أن البقوليات تحتوي على نسبة قليلة من الدهون غير الصحية، مما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية، وتساعد في الوقاية من مضاعفات مرض السكري، وتؤدي إلى استجابة أكثر استقرارًا للسكر في الدم، فإن الألياف الغذائية الموجودة في البقوليات، تساعد على تحسين حساسية الجسم للأنسولين، مما يعني أن الخلايا تستجيب بشكل أفضل للأنسولين، وتستطيع استخدام الجلوكوز بشكل أكثر فعالية، لتقلل من مستويات السكر المرتفعة بعد الوجبات.

يؤكد، أن البقوليات تحسن من صحة الأمعاء، عن طريق تعزيز نمو البكتيريا النافعة، التي تلعب دورًا في تحسين استجابة الجسم للأنسولين، وتقليل الالتهابات التي قد تؤدي إلى مقاومة الأنسولين وارتفاع السكر

مريضا السكر من النوعين الأول والثاني ممنوعان من الصيام في رمضان

كما يقول الدكتور محمد عز العرب، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، المستشار الطبي لمركز الحق في الدواء، أن مريض السكري من النوع الأول لا يستطيع الصيام، خاصة أن فترات الصيام قد تصل لـ 14 ساعة، ولا يصلح الصيام أيضًا لمريض السكر من النوع الثاني، الذي يعاني من نوبات نقص شديد في السكر أو تحدث له نوبات زيادة في السكر.

طالب «عز العرب»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، بضرورة الرجوع إلى الطبيب المعالج لتحديد العلاج والجرعات المناسبة، خاصة أن هناك أدوية طويلة المفعول، وأخرى متوسطة المفعول، فلابد من ضبط الجرعات بحيث لا يصاب الشخص باحتمالية نقص السكر، موضحًا أنه في حالة شعور مريض السكر من النوع الثاني خلال فترة الصيام بـ«رعشة وزيادة ضربات القلب أو خفقان في القلب وجوع شديد»، لابد من الفطار، حيث إن ذلك يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تؤدي إلى احتياج مريض السكر للحجر في الرعاية المركزة.

الإفطار على مرتين لمريض السكر

نصح، بضرورة تقسيم وجبة الفطار على مرتين، والإكثار من تناول الخضار والفاكهة، والمشروبات السخنة، وشرب لا يقل عن 10 أكواب مياه يوميًا، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن الأرز والمكرونة والبطاطس والخبز والزيوت المهدرجة، والإكثار من الدهون غير المشبعة مثل زيت الزيتون، ومتابعة قياس السكر باستمرار قبل الإفطار وبعد تناول الفطار بساعتين.

إعلان رؤية هلال رمضان

يٌذكر، أن دار الافتاء المصرية تنظم احتفالا رسميًا وشعبيًا، مساء غدًا الجمعة 28 فبراير، الموافق 29 من شهر شعبان لعام 1446 هجريًا، لإعلان نتيجة رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هجريا، حيث يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة 47 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة الموافق 2025/2/28م (يوم الرؤية).

يبقى الهلال الجديد في سماء فى القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، وفي باقي محافظات الجمهورية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين «34-37 دقيقة».

شهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمرية، ويأتى بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوال، وقد فضله الله تعالى على باقى أشهر السنة؛ لأنه أحد أركان الإسلام، كما أن صيامه فرض على كل مسلم، وعنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: (بُنِى الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أن لا إلَهَ إلا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).