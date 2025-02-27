فلسطين.. استهداف الاحتلال بعبوة ناسفة في بلدة السيلة الحارثية بالضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن المقاومة استهدفت قوات الاحتلال بعبوة ناسفة خلال انسحابها من بلدة السيلة الحارثية في مدينة جنين بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سعير شمال مدينة الخليل بعدد كبير من الآليات العسكرية التي انتشرت في شوارع البلدة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأنه تم وصول فريق من الصليب الأحمر إلى مستشفى غزة الأوروبي استعدادا لاستقبال الأسرى الفلسطينيين.

مساء أمس الأربعاء، اقتحمت قوات الاحتلال قرية وادي الفارعة، جنوب طوباس بعدة دوريات عسكرية، حيث قدمت من حاجز الحمرا العسكري، وانتشرت في منطقة دوار العين، عند الشارع الرئيسي في وادي الفارعة المؤدي إلى المخيم.

واقتحم الاحتلال الإسرائيلي بلدة نحالين، غرب بيت لحم، وسط إطلاق قنابل الصوت، والغاز السام، تجاه المنازل والمحلات التجارية، دون أن يبلغ عن إصابات، وداهم جنود الاحتلال مقهى واحتجزوا عددا من الشبان.

وفي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة، وإطلاق قنابل الغاز على المواطنين الفلسطينيين في البلدة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.