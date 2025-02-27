إعلام عبري: وصول جثامين المحتجزين الإسرائيليين الأربعة إلى تل أبيب

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم الخميس، إنه تم وصول توابيت الرهائن الأربعة إلى معهد الطب العدلي جنوب تل أبيب.

أكدت حركة حماس، التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومستعدون لبدء محادثات المرحلة الثانية.

وأضافت حماس من خلال بيانا لها، أن السبيل الوحيد لتحرير المحتجزين الإسرائيليين المتبقين هو الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأعلنت حركة حماس، الإفراج عن 600 فلسطيني في إطار صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه تم وصول عددا من الفلسطينيين المحررين على متن سيارات إسعاف إلى المستشفى الأوروبي جنوبي قطاع غزة.

وقال أمين سر حركة فتح زيد تيم، أن الشعب الفلسطيني يتمسك بأرضه ولن يرضخ لأي ممارسات إسرائيلية للتهجير. وأصاف تيم أن إسرائيل تسعى للاحتفاظ بدور أمني في غزة لتفكيك قدرات حماس العسكرية.

كما أكد أمين سر حركة فتح، أن مصر تقف بثبات ضد التهجير الإسرائيلي للفلسطينيين وتؤدي دورًا حاسمًا في حمايتهم.