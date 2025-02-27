القاهرة الإخبارية: وصول حافلات تقل فلسطينيين محررين إلى المستشفى الأوروبي جنوبي قطاع غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، بوصول حافلات تقل فلسطينيين محررين إلى المستشفى الأوروبي جنوبي قطاع غزة. كما وصل عددا من الأسرى الفلسطينيين المبعدين إلى معبر رفح من الجانب المصري.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مكتب نتنياهو، إنه تم بدء عملية التعرف على هوية جثامين المحتجزين الأربعة.

وأضاف مكتب نتنياهو، أن الجيش تسلم جثامين المحتجزين الأربعة من الصليب الأحمر في كرم أبو سالم بقطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، إنه تم الإفراج عن 42 أسيرا فلسطينيا كدفعة أولى في إطار صفقة تبادل مع إسرائيل مقرر اكتمالها الليلة.

واستقبل عدد كبير من الأهالي لنحو 37 أسيرا فلسطينيا محررا من بين 42 تم إطلاق سراحهم ضمن دفعة أولى بوسط رام الله.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن إسرائيل ترغب في الاحتفاظ بدور أمني في قطاع غزة لتفكيك قدرات حماس العسكرية.

وأضافت، أن هناك خلافات كبيرة بين إسرائيل وحماس بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.