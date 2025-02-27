فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم بلدة اليامون جنوب جنين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحم بلدة اليامون جنوب جنين، تزامنًا مع عدوانها المستمر لليوم الـ38 على المدينة ومخيماتها.

قالت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مكتب نتنياهو، إنه تم بدء عملية التعرف على هوية جثامين المحتجزين الأربعة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الجيش تسلم جثامين المحتجزين الأربعة من الصليب الأحمر في كرم أبو سالم بقطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، إنه تم الإفراج عن 42 أسيرا فلسطينيا كدفعة أولى في إطار صفقة تبادل مع إسرائيل مقرر اكتمالها الليلة.

استقبل عدد كبير من الأهالي لنحو 37 أسيرا فلسطينيا محررا من بين 42 تم إطلاق سراحهم ضمن دفعة أولى بوسط رام الله.