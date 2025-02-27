أوكرانيا والولايات المتحدة تتفقان على إنشاء صندوق استثماري للإعمار

وافق مجلس الوزراء الأوكراني على توقيع اتفاقية بين أوكرانيا والولايات المتحدة لإنشاء صندوق استثماري لإعمار أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال - في منشور على منصة "تيليجرام" - إن اتفاقية إنشاء الصندوق ستتضمن ستة بنود رئيسية، ينص البند الأول على أن تعمل أوكرانيا والولايات المتحدة على إنشاء صندوق استثمار لإعمار، والذي سيكون مملوكا ومدارا بشكل مشترك من جانب حكومتي البلدين. وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وفي الوقت نفسه، تظل المعادن والموارد الأوكرانية أوكرانية ولا يتم نقلها إلى الولايات المتحدة أو أي جهة أخرى، وفقا للبند الثاني من الاتفاقية.

أما البند الثالث؛ فيقول إن أوكرانيا ستسهم في الصندوق بنسبة 50 بالمائة من العائدات المكتسبة من أصول مواردها الطبيعية.

كما ستسهم الولايات المتحدة في الصندوق في شكل أموال وأدوات مالية وأصول أخرى ضرورية لإعمار أوكرانيا، وفقا للبند الرابع، خامسا، سيتم استثمار الأموال التي يجمعها الصندوق حصريا في مشروعات إعمار أوكرانيا، وأكد رئيس الوزراء الأوكراني أن هذا الصندوق مخصص للأجيال القادمة من الأوكرانيين.

وفيما يتعلق بالبند السادس؛ يأخذ الاتفاق في الاعتبار التزامات أوكرانيا في إطار عملية التكامل الأوروبي، أي أنه لن يكون هناك تناقضات مع التزامات أوكرانيا بالتكامل الأوروبي، وفقا لشميهال.

وذكرت "يوكرينفورم" أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن المعادن الحيوية هو اتفاق إطاري، وسيتم بذل المزيد من العمل لإنشاء صندوق الإعمار الاستثماري، والذي سيتطلب تصديق البرلمان الأوكراني.