وول ستريت جورنال: إسرائيل ترغب في الاحتفاظ بدور أمني في قطاع غزة لتفكيك قدرات حماس

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن إسرائيل ترغب في الاحتفاظ بدور أمني في قطاع غزة لتفكيك قدرات حماس العسكرية.

وأضافت، أن هناك خلافات كبيرة بين إسرائيل وحماس بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، نقلًا عن مكتب نتنياهو، إنه تم بدء عملية التعرف على هوية جثامين المحتجزين الأربعة.

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الجيش تسلم جثامين المحتجزين الأربعة من الصليب الأحمر في كرم أبو سالم بقطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، إنه تم الإفراج عن 42 أسيرا فلسطينيا كدفعة أولى في إطار صفقة تبادل مع إسرائيل مقرر اكتمالها الليلة.

استقبل عددا كبيرا من الأهالي لنحو 37 أسيرا فلسطينيا محررا من بين 42 تم إطلاق سراحهم ضمن دفعة أولى بوسط رام الله.

قالت جمعية الهلال الأحمر إنها استلمت الأسير المصاب بغيبوبة منذ أشهر كاظم زواهرة وسيتم نقله إلى مستشفى بمدينة بيت جالا.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، أن هناك 5 أسرى فلسطينيين محررين ضمن صفقة التبادل وصلوا إلى منازلهم في القدس المحتلة.