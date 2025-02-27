رئيسة سلوفينيا: بعثة حفظ السلام في أوكرانيا يجب أن تكون بتفويض من الأمم المتحدة

قالت الرئيسة السلوفينية ناتاشا بيرك موسار، إن بعثة حفظ السلام المحتملة على خط وقف إطلاق النار الافتراضي في أوكرانيا يجب أن يتم تنظيمها بموجب تفويض الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء السلوفينية عن الرئيسة تعليقها على احتمالات إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا عقب اجتماعها مع نظيرها الكرواتي زوران ميلانوفيتش: "أعتقد أن هذا مهم للغاية، وخاصة من أجل السمعة والقوى العظمى التي يجب أن تتمتع بها الأمم المتحدة، ولكنها لا تتمتع بها حاليًا".

ووفقًا لرئيسة الدولة السلوفينية، فإن أي وقف لإطلاق النار "سيؤدي إلى ظهور قوات حفظ سلام يجب أن تصل إلى أوكرانيا بموجب تفويض الأمم المتحدة"، مؤكدة أن مثل هذه الخطوة تتطلب دعم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، معتبرة المُناقشات حول حجم القوة سابقة لأوانها.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد يقدم لترامب غدا مسودة خطة لنشر قوات حفظ سلام بريطانية وفرنسية في أوكرانيا.

يُشار إلى أن لندن وباريس ترغبان في الحصول على دعم من واشنطن، في حال وجدت قوات حفظ السلام التابعة لهما نفسها في خطر. وكجزء من الخطة، تريد باريس ولندن إشراك القوات البرية، فضلا عن الوحدات الجوية والبحرية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، ردا على سؤال من وكالة تاس، إن روسيا لديها موقف سلبي من فكرة نشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا. وحذر من أن هذا سيكون خطوة نحو التصعيد.