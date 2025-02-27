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الخميس 27 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

هيئة البث الإسرائيلية: بدء عملية التعرف على هوية جثامين المحتجزين الأربعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، نقلًا عن مكتب نتنياهو، إنه تم بدء عملية التعرف على هوية جثامين المحتجزين الأربعة.

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الجيش تسلم جثامين المحتجزين الأربعة من الصليب الأحمر في كرم أبو سالم بقطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، إنه تم الإفراج عن 42 أسيرا فلسطينيا كدفعة أولى في إطار صفقة تبادل مع إسرائيل مقرر اكتمالها الليلة.

استقبل عددا كبيرا من الأهالي لنحو 37 أسيرا فلسطينيا محررا من بين 42 تم إطلاق سراحهم ضمن دفعة أولى بوسط رام الله.

قالت جمعية الهلال الأحمر إنها استلمت الأسير المصاب بغيبوبة منذ أشهر كاظم زواهرة وسيتم نقله إلى مستشفى بمدينة بيت جالا. 

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، أن هناك 5 أسرى فلسطينيين محررين ضمن صفقة التبادل وصلوا إلى منازلهم في القدس المحتلة.

هيئة البث الإسرائيلية جثامين المحتجزين الأربعة مكتب نتنياهو