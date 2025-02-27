ترامب يوجه "ضربة كبرى" لبرامج المساعدات الخارجية بإلغاء وتمويل محدود

كشفت مذكرة داخلية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت إلغاء أكثر من 90% من عقود المساعدات الخارجية التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، إضافة إلى خفض 60 مليار دولار من إجمالي المساعدات الأمريكية حول العالم.

ووفقًا للمذكرة، التي حصلت عليها وكالة "أسوشيتد برس"، فإن هذا القرار جاء نتيجة مراجعة استمرت 90 يومًا بأمر من ترامب، شملت جميع الأموال التي تقدمها وزارة الخارجية و(USAID) لبرامج التنمية والمساعدات الخارجية.

ويؤدي هذا الإجراء إلى تعليق معظم مشاريع الوكالة، مما يترك المدافعين عن برامج المساعدات الخارجية في معارك قانونية لمحاولة الحفاظ على ما تبقى منها.

وبحسب المستندات المقدمة إلى المحكمة يوم الأربعاء، مضت إدارة ترامب قدمًا في تنفيذ خطتها بعد صدور أمر قضائي يلزمها برفع الحظر المفروض على تمويل المساعدات الخارجية بحلول نهاية اليوم نفسه.

وأشار التقرير إلى أن وزارة الخارجية و"USAID" اتخذتا خطوات سريعة لإنهاء عدد كبير من عقود المساعدات، وُصفت بأنها استجابة مباشرة للحكم القضائي.