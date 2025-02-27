مناقشات روسية أمريكية حول الطاقة والموارد الطبيعية في القطب الشمالي

أفادت وكالة "بلومبرج" بأن روسيا والولايات المتحدة تجريان محادثات حول التعاون الاقتصادي في القطب الشمالي، مع التركيز على استثمار الموارد الطبيعية وتطوير الطرق التجارية.

وبحسب مصادر الوكالة، فإن هذه المناقشات لا تزال في مراحلها الأولية وتُعقد ضمن "إطار خاص"، حيث تشمل مجالات التنقيب عن الموارد الطبيعية والتعاون في قطاع الطاقة.

كما أشارت المصادر إلى أن الولايات المتحدة ترى في هذا التعاون فرصة لتعزيز مصالحها في المنطقة، إلا أن المسؤولين الأمريكيين يدركون أن محاولات فصل روسيا عن الصين في هذا المجال قد لا تنجح، نظرًا للعلاقات القوية بين البلدين والتي شهدت تعزيزًا في السنوات الأخيرة.

وفي السياق ذاته، رفض المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي التعليق على الموضوع، فيما لم يصدر رد فوري من الكرملين.

تأتي هذه التطورات في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول اهتمام بلاده باستثمار الموارد الطبيعية الروسية، بالإضافة إلى إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد موسكو للتعاون مع واشنطن في هذا المجال.