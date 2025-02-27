ads
الخميس 27 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مناقشات روسية أمريكية حول الطاقة والموارد الطبيعية في القطب الشمالي

مناقشات روسية أمريكية
مناقشات روسية أمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وكالة "بلومبرج" بأن روسيا والولايات المتحدة تجريان محادثات حول التعاون الاقتصادي في القطب الشمالي، مع التركيز على استثمار الموارد الطبيعية وتطوير الطرق التجارية.

وبحسب مصادر الوكالة، فإن هذه المناقشات لا تزال في مراحلها الأولية وتُعقد ضمن "إطار خاص"، حيث تشمل مجالات التنقيب عن الموارد الطبيعية والتعاون في قطاع الطاقة.

كما أشارت المصادر إلى أن الولايات المتحدة ترى في هذا التعاون فرصة لتعزيز مصالحها في المنطقة، إلا أن المسؤولين الأمريكيين يدركون أن محاولات فصل روسيا عن الصين في هذا المجال قد لا تنجح، نظرًا للعلاقات القوية بين البلدين والتي شهدت تعزيزًا في السنوات الأخيرة.

وفي السياق ذاته، رفض المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي التعليق على الموضوع، فيما لم يصدر رد فوري من الكرملين.

تأتي هذه التطورات في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول اهتمام بلاده باستثمار الموارد الطبيعية الروسية، بالإضافة إلى إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد موسكو للتعاون مع واشنطن في هذا المجال.

مناقشات روسية أمريكية الطاقة والموارد الطبيعية القطب الشمالي