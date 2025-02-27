السعودية تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق بالجمهورية العربية السورية

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدة مناطق في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ومحاولاتها زعزعة أمنها واستقرارها في انتهاكات متكررة للاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة.

وعبّرت وزارة الخارجية السعودية - في بيان أذاعته وكالة الأنباء السعودية (واس) - عن تضامن المملكة مع سوريا حكومةً وشعبًا، مؤكدة ضرورة نهوض المجتمع الدولي بمسئولياته لوقف التصرفات الإسرائيلية التي تزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة، ومنع اتساع رقعة الصراع، وهو الأمر الذي حذرت منه المملكة مرارًا.