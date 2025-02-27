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الخميس 27 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس وزراء لبنان عقب منح حكومته الثقة: أولوياتنا الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار

رئيس الوزراء اللبناني
رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام
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أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية هو أولوية للحكومة، فضلا عن إعادة إعمار البلاد جراء ما دمرته الحرب، معلنا عن إنشاء صندوق خاص ومستقل لإعادة الإعمار ومعالجة تداعياتها الاجتماعية، مشددا على عدم القبول بأى "مقايضة بين مساعدات إعادة الإعمار وأي شروط سياسية".

وقال «سلام» - في تصريحات عقب جلسة المجلس النيابي، التي حازت خلالها حكومته على الثقة قبل ساعات - "سنطالب بتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وفق الحدود الدولية المنصوص عليها في اتفاقية الهدنة لعام 1949".
وعن الإصلاحات السياسية وتطبيق "اتفاق الطائف"، قال سلام: نريد دولة وفية للدستور ووثيقة الوفاق الوطني التي أُقرت في الطائف"، مبينا أن "الإصلاح السياسي لا يكتمل إلا بتطبيق كامل بنود وثيقة الوفاق الوطني، وسنعمل جاهدين لتسريع هذه العملية، بدلًا من تضييع المزيد من الوقت في المماطلة وإضاعة الفرص".

وأوضح أن أولويات الحكومة إصلاح حال الشلل والتفكك التي تعرضعت له مؤسسات الدولة خلال السنوات الماضية؛ "سنبدأ قريبًا بملء الشواغر الأساسية بكفاءات تتمتع بالجدارة والاستحقاق".

رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبنان