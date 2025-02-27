الكويت تحذر "باسم دول الخليج" من أضخم عدوان إسرائيلي على الضفة الغربية

حذر مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير ناصر الهين، أمس الأربعاء، من أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ أضخم عمليات عسكرية منذ عقود في الضفة الغربية؛ تستخدم خلالها سياسة العقاب الجماعي والتدمير الممنهج في انتهاك صارخ لجميع القوانين والأعراف الدولية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير الهين بصفته رئيسا لمجلس سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الحوار التفاعلي بشأن تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة في إطار البند الثاني، والتي توه خلالها بجهود الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة؛ في السعي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

وحمل سفير الكويت، الاحتلال الإسرائيلي (القوة القائمة بالاحتلال)، المسئولية الكاملة عن انتهاكاته واعتداءاته المستمرة التي تطال المدنيين الأبرياء وأسفرت عن قتل عشرات الآلاف في قطاع غزة معظمهم من النساء والأطفال.

وأكد على الموقف الثابت لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إدانتها الشديدة لتصاعد الانتهاكات الصارخة والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، والإبعاد القسري وعمليات النهب بحق الشعب الفلسطيني من قبل القوة القائمة بالاحتلال الذي يتمادى في تجاهل القانون الدولي وجميع قيم ومبادئ حقوق الإنسان، مستنكرا مواصلة ارتكاب قوات الاحتلال انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وقواعد حقوق الإنسان ضاربا عرض الحائط بالشرعية الدولية.

ووصف سفير الكويت، رئيس مجلس سفراء جول الخليج، - في كلمته التي أوردتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) - ما جرى خلال العام ونصف الماضي في قطاع غزة "بأبشع الجرائم بحق المدنيين" حيث أدى القصف المستمر والعمليات العسكرية إلى قتل وإصابة أكثر من 160 ألف شخص غالبيتهم من الأطفال والنساء وتهجير قسري لما يزيد عن 9ر1 مليون شخص.

وندد بتعطيل العمل الإغاثي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(أونروا) ومنع وصول المساعدات الإنسانية، مشددا على دعوة دول مجلس التعاون الخليجي لضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئوليته في محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه.

وأكد في هذا السياق على موقف مجلس التعاون في حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السالم والاستقرار في المنطقة، داعيا إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.