ترامب يعلن إنهاء اتفاقية النفط مع فنزويلا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، التراجع عن التنازلات التي قدمتها الولايات المتحدة لفنزويلا، بشأن اتفاقية تتعلق بمعاملات النفط أبرمها سلفه جو بايدن.

وقال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" إنه أمر بإنهاء الاتفاقية التي تعود إلى 26 نوفمبر تشرين الثاني 2022 "بدءًا من خيار التجديد في أول مارس".

ووفق "رويترز"، يرفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وحكومته دائما العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول أخرى، قائلين إنها إجراءات غير مشروعة تصل إلى حد "حرب اقتصادية" تهدف إلى شل فنزويلا.

وأشاد مادورو وحلفاؤه بما يقولون إنها قدرة البلاد على الصمود على الرغم من الإجراءات، غير أنهم يلقون باللوم في بعض الصعوبات الاقتصادية ونقص الإمدادات على العقوبات.