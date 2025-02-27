الاتحاد الأوروبي يعلق على إعلان ترامب بشأن الرسوم الجمركية

أكد الاتحاد الأوروبي انه سيرد بحزم وبشكل فوري على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على السلع والخدمات الأوروبية، قائلا إنه سيحمي المستهلكين والشركات الأوروبية.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أولوف جيل، في تصريح خاص لقناة "الحرة" إن التكتل سيقوم بالرد "بحزم وفورا ضد أي حواجز غير مبررة تعيق التجارة الحرة والعادلة، بما في ذلك عندما يتم استخدام الرسوم الجمركية للطعن في سياسات قانونية وغير تمييزية".

وأضاف جيل أن الاتحاد الأوروبي سيظل دائما يدافع عن الشركات الأوروبية، والعمال، والمستهلكين ضد أي رسوم جمركية غير مبررة.

وفي معرض رده على تصريحات ترامب بخصوص تأسيس الاتحاد الأوروبي لإسقاط الولايات المتحدة، قال أولوف جيل، ان الاتحاد الأوروبي هو أكبر سوق حرة في العالم، وكان نعمةً للولايات المتحدة، وسهّل التجارة، وخفض التكاليف على المصدرين الأمريكيين، ووحد المعايير واللوائح عبر 27 دولة، فيما تحصل الاستثمارات الأمريكية في أوروبا على بيئة مربحة للغاية.

"زيادة أسعار السلع في السوق الأمريكية" بسبب الرسوم الجمركية، نتيجة حتمية للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في مطلع فبراير.

وقال ترامب خلال اجتماع للحكومة الأربعاء إن إدارته ستعلن عن رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي في القريب العاجل.

وأعلن الاتحاد الأوروبي الأربعاء أن مسؤولة الشؤون الخارجية كايا كالاس الموجودة في واشنطن، لن تلتقي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بسبب "مسائل متعلقة بتحديد المواعيد".

وكانت كالاس قد أعلنت الاثنين أنّها ستزور الولايات المتحدة "للقاء روبيو" ومسؤولين آخرين.

وقالت خلال إعلانها عن الزيارة "أعتقد أنّ من المهم أن يكون لدينا أكبر قدر ممكن من التفاعل مع الإدارة الأمريكية الجديدة".

وتبذل دول التكتل جهودا لإسماع صوتها، بعدما استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القادة الأوروبيين وكييف من مباحثات مع روسيا يشمل جدول أعمالها البحث عن حل للحرب في أوكرانيا.