رفقًا بالأرقام.. محمد صلاح يحفر اسمه في تاريخ ليفربول والدوري الإنجليزي

يواصل النجم المصري محمد صلاح كتابة التاريخ بأحرف من ذهب في مسيرته الكروية مع ناديه ليفربول، وحفر اسمه في سجلات تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بتحطيمه الأرقام القياسية العديدة.

صنع محمد صلاح هدف ليفربول الثاني في شباك نيوكاسل يونايتد، والذي سجله أليكسيس ماك أليستر، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب أنفيلد، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز الريدز بثنائية دون رد عززت من صدارة حمر الميرسيسايد لجدول ترتيب البريميرليج هذا الموسم.

بصناعته لهذا الهدف، وصل محمد صلاح إلى 350 مساهمة تهديفية بقميص ليفربول، ليصبح ثالث أكثر لاعب مساهمة تهديفية في تاريخ النادي، متجاوزًا أسطورة النادي روجر هانت (348) ومقتربًا من بيلي ليدل (360) وإيان راش (429).

محمد صلاح يعادل أفضل موسم له في الدوري الإنجليزي

يقدم محمد صلاح هذا الموسم أداءً مذهلًا يجعله يعادل أفضل مواسمه على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث المساهمات التهديفية.

فقد وصل صلاح إلى 42 مساهمة تهديفية (سجل 25 هدفًا وصنع 17 آخرين) في 28 مباراة حتى الآن، وهو الرقم نفسه الذي حققه في موسمه التاريخي 2017-2018، عندما سجل 32 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة في 36 لقاء.

هذا الرقم وضعه في مصاف العظماء، حيث لم يتفوق عليه سوى آلان شيرار موسم (1994-1995) وآندي كول موسم (1993-1994) برصيد 47 مساهمة.

مساهمات تهديفية قياسية وأرقام استثنائية بعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

ولم يكتفِ صلاح بتسجيل الأهداف، بل برع أيضًا في صناعتها لزملائه، حيث قدم 17 تمريرة حاسمة حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليصبح قريبًا من الرقم القياسي لأكثر التمريرات الحاسمة في موسم واحد، والمسجل باسم كل من كيفين دي بروين موسم 2019-2020، وتيري هنري 2002-2003 برصيد 20 تمريرة حاسمة.

كما يقترب صلاح من معادلة مواسم استثنائية في صناعة الأهداف، مثل: كيفين دي بروين موسم 2016-2017، مسعود أوزيل موسم 2015-2016، سيسك فابريجاس 2014-2015، وفرانك لامبارد موسم 2004-2005، وجميعهم صنعوا 18 تمريرة حاسمة في موسم واحد، وهو رقم يسهل على صلاح تجاوزه في المباريات القادمة.

محمد صلاح يعادل أرقام دالجليش في ليفربول

ولم يكتفِ محمد صلاح بذلك أيضًا، بل حفر اسمه أيضًا في تاريخ نادي ليفربول، فقد صنع هذا الموسم 22 هدفًا، ليعادل ثاني أعلى رقم في تاريخ النادي، والمسجل باسم كيني دالجليش في موسم 1981-1982.

الرقم القياسي لأكثر التمريرات الحاسمة في موسم واحد بتاريخ ليفربول يعود أيضًا لأسطورة الريدز دالجليش، الذي صنع 24 هدفًا في موسمين مختلفين (1980-1981 و1984-1985)، ومع استمرار تألق صلاح، فإن الفرصة لا تزال قائمة أمامه لمعادلة هذا الرقم أو حتى تحطيمه.

محمد صلاح أسطورة ليفربول

ومع تسجيله 241 هدفًا وصناعته إلى 109 أهداف، أصبح محمد صلاح أحد أعظم اللاعبين في تاريخ ليفربول، حيث يحتل المركز الثالث في قائمة الأكثر مساهمة تهديفية في تاريخ النادي.