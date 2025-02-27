حافلات الصليب الأحمر تصل الضفة الغربية وعلى متنها دفعة من أسرى فلسطينيين محررين

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن حافلات الصليب الأحمر وصلت الضفة الغربية وعلى متنها دفعة من أسرى فلسطينيين محررين، وذلك في إطار صفقة التبادل بين حماس والجانب الإسرائيلي.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، أن هناك 5 أسرى فلسطينيين محررين ضمن صفقة التبادل وصلوا إلى منازلهم في القدس المحتلة.

وأشار رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، أنه من المتوقع الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر خلال دقائق.

مساء أمس الأربعاء، اقتحمت قوات الاحتلال قرية وادي الفارعة، جنوب طوباس بعدة دوريات عسكرية، حيث قدمت من حاجز الحمرا العسكري، وانتشرت في منطقة دوار العين، عند الشارع الرئيسي في وادي الفارعة المؤدي إلى المخيم.

واقتحم الاحتلال الإسرائيلي بلدة نحالين، غرب بيت لحم، وسط إطلاق قنابل الصوت، والغاز السام، تجاه المنازل والمحلات التجارية، دون أن يبلغ عن إصابات، وداهم جنود الاحتلال مقهى واحتجزوا عددا من الشبان.