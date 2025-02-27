ads
الخميس 27 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. ثاني جلسات محاكمة «خربوش» بتهمة قتل طالب جامعة القاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، ثاني جلسات محاكمة "خربوش" المتهم بقتل طالب كلية العلوم بجامعة القاهرة، في القضية المعروفة إعلاميًا بخناقة كافية التجمع.

ووجهت النيابة العامة للمتهم وشهرته "خربوش" تهمة قتل المجني عليه – طالب كلية العلوم – عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، وتهمة تعاطي المواد المخدرة (جوهر الحشيش).

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بأنه كان في خلاف مع المجني عليه، فنشبت مشادة كلامية بين الطرفين قام فيها المتهم بإخراج سلاح أبيض وطعن المجني عليه.

وكان تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد باستقبالهم المجني عليه الذي تعرض للطعن في أماكن متفرقة من جسده إثر مشاجرة مع آخر بنطاق دائرة القسم.

استخدام سلاح أبيض التجمع الخامس المتهم بقتل المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة خربوش