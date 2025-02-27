فلسطين.. وصول الأسير المحرر خالد الحلبي إلى منزله بالقدس وسط حصار من قوات الاحتلال

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أنه تم وصول الأسير المحرر خالد الحلبي إلى منزله بالقدس وسط حصار من قوات الاحتلال.

وقالت جمعية الهلال الأحمر أنها تسلمت الأسير المحرر كاظم زواهرة الذي يعاني من غيبوبة منذ أشهر من مستشفى "هداسا".

مساء أمس الأربعاء، اقتحمت قوات الاحتلال قرية وادي الفارعة، جنوب طوباس بعدة دوريات عسكرية، حيث قدمت من حاجز الحمرا العسكري، وانتشرت في منطقة دوار العين، عند الشارع الرئيسي في وادي الفارعة المؤدي إلى المخيم.

واقتحم الاحتلال الإسرائيلي بلدة نحالين، غرب بيت لحم، وسط إطلاق قنابل الصوت، والغاز السام، تجاه المنازل والمحلات التجارية، دون أن يبلغ عن إصابات، وداهم جنود الاحتلال مقهى واحتجزوا عددا من الشبان.