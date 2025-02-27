السفارة الروسية في لندن: موسكو لا تشكل أي تهديد لبريطانيا

أكدت السفارة الروسية لدى لندن أن روسيا لا تشكل أي تهديد لبريطانيا، مشيرة إلى أن لندن هي التي مهدت الطريق للتصعيد العسكري والسياسي.

جاء ذلك تعقيبا على قرار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بزيادة الإنفاق الدفاعي، والذي قال إنه رد فعل على الإجراءات التي اتخذتها موسكو، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقالت السفارة الروسية - في بيان نشرته الأربعاء - "نؤكد بثقة أن روسيا لا تشكل أي تهديد لبريطانيا لا في البحر ولا في الجو ولا في الشوارع ولا في نظام الرعاية الصحية، نحن لسنا بحاجة إلى هذا، ومع ذلك يبدو أن الحكومة البريطانية تحتاج هذه الأكاذيب لتحويل الانتباه عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية الحقيقية".

وأضافت السفارة الروسية "إذا اختارت لندن اتباع مسار العسكرة والتخلي عن أرباح السلام القيمة في حقبة ما بعد القطبية الثنائية، فسيكون لهذا تأثير عكسي".

وأشارت السفارة الروسية إلى الخلاف حول تسميم العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية سيرجي سكريبال - الذي تم اتهامه في روسيا بالتجسس لصالح بريطانيا - وابنته يوليا في عام 2018، وقالت السفارة "إن هذا الحادث مهد الطريق للتصعيد العسكري والسياسي، واليوم تضرب الصواريخ البريطانية أهدافا في بلدنا بموافقة الحكومة البريطانية، بينما يظهر مواطنون بريطانيون يحملون أسلحة بريطانية الصنع على الأراضي الروسية كجزء من الوحدات العسكرية الأوكرانية".