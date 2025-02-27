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الخميس 27 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إعلام فلسطيني: حافلة الصليب الأحمر تدخل بيتونيا وتنقل دفعة أسرى فلسطينيين محررين

حافلة نقل الأسرى
حافلة نقل الأسرى المحررين
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن هناك حافلة تابعة للصليب الأحمر دخلت بلدة بيتونيا بالضفة الغربية وعلى متنها دفعة أسرى فلسطينيين محررين بمرافقة قوات الاحتلال.

وأشار رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، أنه من المتوقع الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر خلال دقائق.

مساء أمس الأربعاء، اقتحمت قوات الاحتلال قرية وادي الفارعة، جنوب طوباس بعدة دوريات عسكرية، حيث قدمت من حاجز الحمرا العسكري، وانتشرت في منطقة دوار العين، عند الشارع الرئيسي في وادي الفارعة المؤدي إلى المخيم.

واقتحم الاحتلال الإسرائيلي  بلدة نحالين، غرب بيت لحم، وسط إطلاق قنابل الصوت، والغاز السام، تجاه المنازل والمحلات التجارية، دون أن يبلغ عن إصابات، وداهم جنود الاحتلال مقهى واحتجزوا عددا من الشبان. 

وفي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة، وإطلاق قنابل الغاز على المواطنين الفلسطينيين في البلدة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

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