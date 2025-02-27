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الخميس 27 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد تعادل مثير.. إمبولي و«العقوبات» تقصي يوفنتوس من كأس إيطاليا بركلات الترجيح

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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في مباراة درامية، ودع يوفنتوس بطولة كأس إيطاليا من ربع النهائي بعد خسارته أمام إمبولي بركلات الترجيح (4-2)، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

تمكن يوسف المالح من تسجيل هدف التقدم لإمبولي في الدقيقة 24، بعد تمريرة حاسمة من جاكوبو باتشي، ليضع يوفنتوس تحت الضغط مبكرًا.

في الدقيقة 66، نجح كيفرين تورام في تعديل النتيجة ليوفنتوس بعد تمريرة رائعة من راندال كولو مواني، ليعيد الأمل لفريق السيدة العجوز.

ركلات الترجيح تحسم المواجهة


بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1، احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، حيث نجح إمبولي في التفوق بنتيجة 4-2، ليحقق مفاجأة مدوية ويقصي يوفنتوس من البطولة.

تأتي هذه الخسارة في وقت صعب ليوفنتوس، خاصة بعد العقوبات التي تعرض لها الفريق مؤخرًا.

 

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