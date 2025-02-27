الرئيس الأوكراني: ضمانات السلام والأمن هي المفتاح لمنع استمرار الحرب

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، أنه يخطط للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب يوم غد الجمعة.

وقال زيلينسكي، في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء "يوكراين فورم"، "تعمل فرقنا مع أمريكا، ونحن نستعد للمفاوضات يوم الجمعة المقبلة، حيث قد نعقد اتفاقًا مع أمريكا لدعم دولتنا وشعبنا".

وأضاف أن "ضمانات السلام والأمن هي المفتاح لمنع استمرار الحرب، كما أنني سألتقي بالرئيس ترامب"، مؤكدًا على ضرورة ألا تتوقف المساعدات الأمريكية لبلاده.

وقد قال زيلينسكي، في وقت سابق، إن النسخة النهائية من الاتفاق مع الولايات المتحدة لا تنص على أي "ديون" من جانب أوكرانيا.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن أن نظيره الأوكراني سوف يزور البيت الأبيض يوم غد الجمعة؛ من أجل توقيع اتفاق مهم بشأن المعادن، مؤكدا أن الولايات المتحدة "ستستعيد أموالا دفعتها لأوكرانيا" خلال دعمها في مواجهة الحرب الروسية.