ريال مدريد يهزم سوسيداد والعنصرية في كأس ملك إسبانيا

نجح فريق ريال مدريد في الفوز على مضيفه ريال سوسيداد بهدف للا شيء، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء على ملعب أنويتا، في إطار منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

تفوق ريال مدريد على ريال سوسيداد بهدف سجله البرازيلي الشاب إندريك فيليبي في الدقيقة 19 بتمريرة من الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام.

مباراة ريال سوسيداد ضد ريال مدريد

وشهدت المباراة هتافات عنصرية من جماهير ريال سوسيداد، حيث أوقف سانشيز مارتينيز حكم مباراة ريال مدريد ضد سوسيداد في الدقيقة 45 ولمدة 3 دقائق؛ بسبب الهتافات العنصرية في الملعب من جانب جماهير أصحاب الأرض.

وهتفت جماهير ريال سوسيداد بعبارة عنصرية تجاه راؤول أسينسيو مدافع ريال مدريد مفادها «يموت أسينسيو»، وذلك بعد تدخل لاعب الملكي ضد أندر بارينيتشيا لاعب سوسيداد وحصوله على بطاقة صفراء.

وتدخل قائدا الفريقين في محاولة لتهدئة الجماهير، بالإضافة إلى المدربين وقوات الأمن المتواجدة في الملعب، حتى قرر حكم اللقاء استئناف المباراة، التي انتهت بفوز ريال مدريد على ريال سوسيداد بنتيجة 1-0.

تأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بعدما تخطى ليجانس بثلاثية مقابل هدفين في ربع النهائي.

بينما بلغ ريال سوسيداد نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بعدما أقصى أوساسونا بالفوز عليه بثنائية دون رد.

وتقام مباراة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد وريال سوسيداد على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الميرينجي يوم 1 إبريل المقبل.