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الخميس 27 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البرازيل تتعهد بتطوير أنظمة دفع آمنة في إطار "بريكس"

الرئيس البرازيلي
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
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تعهد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بالعمل على تسهيل تطوير أنظمة دفع آمنة في إطار "بريكس"، وذلك خلال فترة رئاسة البرازيل لمجموعة "بريكس" في العام الجاري 2025.

وقال لولا دا سيلفا - في اجتماع شيربا البريكس الذي عقد في برازيليا - "إن البرازيل تعمل خلال فترة رئاستها لمجموعة (بريكس) على تطوير أنظمة دفع شفافة وآمنة بشكل كامل"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

كما حث الرئيس البرازيلي دول البريكس على تعزيز التجارة الثنائية حتى يكون للرابطة علاقات أقوى. 

وأكد لولا دا سيلفا أن "مجتمع البريكس أصبح محركا للتغييرات الإيجابية في الدول على مستوى العالم، إلا أننا في الوقت نفسه نواجه مهام زيادة التنسيق بين جهود أعضاء البريكس".

وتتولى البرازيل خلال عام 2025 رئاسة مجموعة "بريكس"، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى مصر والإمارات وإثيوبيا وإيران التي انضمت في العام الماضي.

البرازيل تطوير أنظمة دفع آمنة بريكس الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا