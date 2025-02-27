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الخميس 27 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة الخليل وقرية في بيت لحم بالضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وقرية المنيا جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال، ترافقها ناقلة جنود مجنزرة، اقتحمت مدينة الخليل من مدخلها الجنوبي باتجاه دوار التحرير، وانتشرت في محيط منازل المواطنين الفلسطينيين ومحالهم التجارية، وأغلقت الشارع الرئيسي ومنعت تنقل الفلسطينيين، دون أن يبلغ عن مداهمات أو اعتقالات.

وفي بيت لحم، أفاد رئيس مجلس "قروي المنيا"، جنوب شرق بيت لحم بالضفة، زايد كوازبة - لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وتمركزت في المنطقة الشرقية منها، وسط إطلاق قنابل الغاز السام، والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضاف أن جنود الاحتلال داهموا عددا من المنازل تعود لعائلة الشلالدة، وفتشوها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطين الضفة الغربية الخليل بيت لحم