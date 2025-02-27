تعادل مثير بين برينتفورد وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

تعادل فريقا برينتفورد وإيفرتون بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء الأربعاء، على ملعب جتيش كوميونيتي ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهدت المباراة بداية قوية من الفريقين، حيث سعى كل منهما إلى فرض سيطرته على مجريات اللعب.

مباراة برينتفورد ضد إيفرتون

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع للشوط الأول، تمكن المهاجم الكونغولي يوان ويسا من تسجيل هدف التقدم لفريق برينتفورد، مستغلًا خطأ دفاعيًا من لاعبي إيفرتون.

وفي الشوط الثاني، ضغط إيفرتون بقوة من أجل إدراك التعادل، ونجح في ذلك بالدقيقة 77 عن طريق المدافع الإيرلندي جيك أوبراين.

شهدت بقية مجريات المباراة محاولات من لاعبي برينتفورد وإيفرتون لتسجيل هدف الفوز، ولكن دون جدوى لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

بتلك النتيجة، رفع إيفرتون رصيده إلى 32 نقطة، ليحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، كما رفع برينتفورد رصيده إلى 38 نقطة في المركز الحادي عشر.