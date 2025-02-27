ارتفاع الدولار الكندى والبيزو المكسيكى بعد تأجيل ترامب فرض الرسوم الجمركية

ارتفع الدولار الكندي والبيزو المكسيكى مقابل الدولار الأمريكى، بعد أن أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموعد النهائي لفرض رسوم على السلع من كلا البلدين.

وارتفع البيزو بنحو 0.9% مقابل الدولار الأمريكي ليقود المكاسب في الأسواق الناشئة، في حين تخلّص الدولار الكندي من خسائره الأخيرة.

وقال ترامب إن الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل المقبل، مقابل الموعد النهائي السابق في 4 مارس، وفقا لشبكة "بلومبرج".

وقال ماركو أوفيدو، استراتيجي مقره ساو باولو: "ترامب يفقد مصداقيته، ومن المحتمل أن تبدأ السوق في التداول بشكل أقل من قضية الرسوم الجمركية".

وانخفض اليورو ليتداول بالقرب من مستوى 1.05 دولار بعد أن قال ترامب إن الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة من الاتحاد الأوروبي ستكون 25%، وبالمثل، تأرجح الدولار الكندى فى تداولات متقلبة قبل أن يستقر عند حوالي 1.43 مقابل الدولار الأمريكى، دون تغيير يذكر فى الجلسة.