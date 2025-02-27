الجامعة العربية وفلسطين تؤكدان ضرورة تحرك المجتمع الدولي للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية

أكد السفير خالد المنزلاوي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، رئيس قطاع الشئون السياسية الدولية والسفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، ضرورة تحرك المجتمع الدولي للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية والعمل على إبراز قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف في المحافل الدولية.

جاء ذلك خلال لقاء السفير مهند العكلوك مع الأمين العام المساعد للجامعة، رئيس قطاع الشئون السياسية الدولية، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون العربي الدولي لدعم القضية الفلسطينية، ومنع الضم والتهجير.

وفي سياق متصل، التقى المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، نظيره السفير محمد سفيان براح، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية.

وجاء هذا اللقاء في إطار التنسيق الثنائي بين دولة فلسطين والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة في إطار التحضير للقمة العربية غير العادية التي طلبت عقدها دولة فلسطين ودعت لها جمهورية مصر العربية الشقيقة، بالتنسيق مع مملكة البحرين الشقيقة الرئيس الحالي لمجلس الجامعة على مستوى القمة.

من ناحية أخرى، شارك السفير مهند العكلوك في جلسة البرلمان العربي الخاصة بفلسطين تحت عنوان (إعمار غزة واجب، وتهجير أهلها جريمة).

وألقى السفير العكلوك كلمة تحدث خلالها عن جريمة الإبادة الجماعية في غزة التي ترتكب على مدى 16 شهرا، وجريمة التطهير العرقي في الضفة الغربية والتدمير الممنهج لمخيمات اللاجئين الفلسطينين في الضفة الغربية وتهجير أهلها.

وطالب السفير العكلوك، البرلمان العربي ببذل كل الجهود من أجل ضمان اتخاذ إجراءات عربية من شأنها وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وإغاثته ومنع تهجيره وضم أراضيه، وملاحقة إسرائيل في آليات العدالة الدولية الوطنية ذات الاختصاص العالمي.