في ليلة محمد صلاح التاريخية.. ليفربول يعزز صدارة الدوري الإنجليزي

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على نيوكاسل يونايتد بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الأربعاء، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شارك محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد نيوكاسل أساسيًا، ولعب المباراة كاملة، كما صنع هدف الريدز الثاني.

خلق صلاح أكثر من فرصة تهديفية وشكل خطورة هجومية على مرمى نيوكاسل في الشوط الأول، لكنه لم يسجل أي هدف.

أحرز المجري دومينيك سوبوسلاي هدف ليفربول الأول في الدقيقة 11 بتسديدة، بعدما وجه عرضية زميله لويس دياز في شباك نيوكاسل.

وقدم محمد صلاح تمريرة حاسمة لزميله أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 63، ليفوز ليفربول على نيوكاسل بنتيجة 2-0.

ليلة محمد صلاح التاريخية

وبصناعته لهذا الهدف، أسهم محمد صلاح في تسجيل الأهداف الـ6 الأخيرة، التي سجلها ليفربول ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي، فإنه سجل 3 أهداف وصنع 3.

وتعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل ليلة تاريخية للنجم المصري محمد صلاح، فإنه أسهم في تسجيل 350 هدفًا مع ‎ليفربول في جميع البطولات وذلك خلال 388 مباراة، حيث سجل 241 هدفًا، وقدم 109 تمريرات حاسمة.

بذلك، شارك محمد صلاح في 28 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالها 25 هدفًا وصنع 17 آخرين.

ووصل محمد صلاح إلى المساهمة التهديفية رقم 52 في مختلف المسابقات بالموسم الحالي، و42 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بتلك النتيجة، عزز ليفربول صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة، ووسع الفارق مع ملاحقه أرسنال إلى 13 نقطة، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 44 نقطة في المركز السادس.