العراق يعلن التوصل إلى اتفاق على تشغيل أنبوب ميناء "جيهان" التركي

أعلن نائب رئيس الوزراء لشئون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، أمس الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع إقليم كردستان؛ يضمن تشغيل أنبوب ميناء جيهان التركي.

وقال عبد الغني - في تصريح أذاعته وكالة الأنباء العراقية (واع) - "عقدنا سلسلة اجتماعات مع وزارة الثروات في إقليم كردستان وأثمرت عن تفاهمات مهمة.. توصلنا إلى اتفاقية تضمن العمل المشترك لتشغيل أنبوب ميناء جيهان التركي".

وكان وكيل وزارة النفط لشئون الاستخراج، باسم محمد خضير قد أعلن - في وقت سابق - أن الوزارة ستتسلم نحو 185 ألف برميل يوميًا من إقليم كردستان كمرحلة أولى بعد استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، فيما بين أن الكمية تتصاعد تدريجيا إلى 400 ألف برميل يوميا.